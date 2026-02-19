Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга качества жизни, в том числе по экологии

19 февраля 2026, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Московская область попала в десятку регионов с самым высоким качеством жизни. Национальный рейтинг за 2025 год представило президенту Владимиру Путину Агентство стратегических инициатив.





Исследования проводили по 12 направлениям и 149 показателям, в том числе оценивали экологическую ситуацию, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

«Была тщательно проанализирована экологическая составляющая рейтинга. Учитывалось несколько основных показателей: объём выбросов в атмосферу, ликвидация незаконных свалок, возможность сдачи отходов на переработку, уровень очистки сточных вод и так далее. Отдельно исследовали показатели удовлетворённости качеством окружающей среды и долю граждан, которые видят улучшение ситуации. Восьмое место, которое регион занял в рейтинге качества жизни, – очень неплохой результат», – уверен министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.