Школу в Белоозёрском капитально отремонтируют к сентябрю

19 февраля 2026, 17:55

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городе Белоозёрский городского округа Воскресенск продолжается капитальный ремонт школы на улице 60 лет Октября. Готовность объекта превысила 41%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте ежедневно трудятся 80 человек. Специалисты завершают демонтаж, выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные сети и оконные блоки.



В здании площадью более 8,3 тысячи квадратных метров обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также запланированы закуп новой мебели и оборудования и благоустройство прилегающей территории.



Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.