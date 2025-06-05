На предприятиях Подмосковья создают резерв рабочих мест для участников СВО

05 июня 2025, 19:41

оригинал Фото: пресс-служба ГК «Пластик Он Лайн»

На подмосковных предприятиях будет сформирован резерв рабочих мест для участников спецоперации и создана система мониторинга трудоустройства таких граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Ранее правительство России утвердило план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и их профориентации.

«Инициатива направлена на поддержку вернувшихся с фронта и их интеграцию в гражданскую жизнь. На подмосковных предприятиях участники СВО смогут освоить новые профессии, бесплатно повысить квалификацию или пройти переобучение по другой специальности. Познакомиться с работой производственных площадок они могут на экскурсиях, которые проводятся в рамках проекта Мининвеста «Звёзды Победы». Цель проекта – содействие в трудоустройстве участников спецоперации», – сказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.

«Некоторые возвращаются с передовой с инвалидностью, поэтому мы подготовили специальные помещения, чтобы работа для них была комфортной. Будущий сотрудник присоединится к направлению по производству сухих душей. Даже дома он будет вносить свой вклад в помощь военным на фронте», – отметил гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.