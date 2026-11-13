Подмосковный нарколог предупредил о риске сахарного диабета для курильщиков
Курильщики сталкиваются с сахарным диабетом чаще, чем некурящие люди. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По словам специалиста, вероятность заболеть сахарным диабетом второго типа у курящих людей выше почти вполовину, чем у некурящих.
«Чем больше стаж курения и количество выкуренных за день сигарет, тем риски выше. Сигаретный дым, содержащий никотин и токсины, делает организм невосприимчивым к инсулину. В результате клетки перестают эффективно забирать сахар из крови. Кроме того, каждая выкуренная сигарета заставляет организм выбрасывать в кровь гормоны стресса, в том числе и кортизол. Они тут же поднимают уровень сахара, сводя на нет работу инсулина», – пояснил Холдин.Для человека с уже диагностированным диабетом сигареты вдвойне опасны, так как они не дают держать сахар в норме и увеличивают вероятность сосудистых катастроф – инфаркта и инсульта.
Врач добавил, что курение может помешать правильно интерпретировать некоторые исследования. Так, если выкурить сигарету перед сдачей крови натощак или перед ПЭТ-сканированием, из-за скачка сахара результаты могут будут недостоверны.