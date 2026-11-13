Подмосковный нарколог предупредил о риске сахарного диабета для курильщиков

13 ноября 2026, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Курильщики сталкиваются с сахарным диабетом чаще, чем некурящие люди. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





По словам специалиста, вероятность заболеть сахарным диабетом второго типа у курящих людей выше почти вполовину, чем у некурящих.

«Чем больше стаж курения и количество выкуренных за день сигарет, тем риски выше. Сигаретный дым, содержащий никотин и токсины, делает организм невосприимчивым к инсулину. В результате клетки перестают эффективно забирать сахар из крови. Кроме того, каждая выкуренная сигарета заставляет организм выбрасывать в кровь гормоны стресса, в том числе и кортизол. Они тут же поднимают уровень сахара, сводя на нет работу инсулина», – пояснил Холдин.