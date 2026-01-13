На поддержку подмосковных пенсионеров в этом году направят свыше 32 млрд рублей

На поддержку подмосковных пенсионеров в этом году направят свыше 32 млрд рублейПенсионеры – категория населения, которая представляет собой одну из самых многочисленных групп жителей, активно пользующихся социальной поддержкой.
«Мерами поддержки в Подмосковье пользуются около двух миллионов людей старшего возраста. Для них особенно важны стабильность, забота и внимание. Из года в год самыми востребованными остаются компенсации за коммунальные услуги, бесплатный проезд и доплаты к пенсии. В этом году направим на поддержку пенсионеров более 32 млрд рублей», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила БолатаеваВ подмосковном Минсоцразвития среди популярных мер поддержки также выделили компенсацию за вывоз мусора, обеспечение бесплатными путёвками в санаторий и на реабилитацию в социальных центрах. А семейные пары, отметившие 50-летие совместной жизни, могут оформить специальную выплату.
Помимо этого, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет могут присоединиться к проекту «Активное долголетие».
Узнать больше о доступных мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг.