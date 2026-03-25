В Московской области контролируют качество семян накануне посевной кампании

25 марта 2026, 23:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные сельскохозяйственные предприятия активно закупают и проверяют семенной материал, готовясь к посевной кампании 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Специалисты районных филиалов Россельхозцентра по региону тщательно проверяют семена, поданные на исследование через ФГИС «Семеноводство».

«Специалисты проводят полный анализ посевных качеств: определяют чистоту, всхожесть, влажность и заселенность вредителями. Такая проверка – важное условие получения хороших урожаев. Результаты анализов подтверждают высокое качество материала. Семена соответствуют установленным требованиям и готовы к использованию», – отметили в Минсельхозпроде Московской области.