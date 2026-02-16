На поддержку желающих открыть бизнес в Подмосковье выделили свыше 60 млн рублей

16 февраля 2026, 18:16

оригинал Фото: istockphoto / Pressmaster

В Московской области безработным предоставляют единовременную выплату на открытие собственного дела. На их поддержку выделили более 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Получить меру поддержки можно в Кадровом центре Подмосковья. Специалисты сопровождают жителей и предлагают помощь на каждом этапе организации самозанятости.

«С 1 февраля этого года размер выплаты проиндексировали. Сегодня для жителей региона он превышает 190 000 рублей. Среди направлений, которые чаще всего выбирают начинающие предприниматели, – онлайн-торговля, образовательные, юридические и косметические услуги», – уточнил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

«Началось с того, что мы сделали ошейник для своей собаки – ассортимент в зоомагазинах был слишком однообразным. Яркий ошейник заметили другие владельцы собак и попросили сшить им. В итоге я задумалась об открытии своего дела, а подруга рассказала, что можно получить выплату от Кадрового центра Подмосковья. Я туда обратилась. Спасибо консультантам: они всё объяснили, поделились полезными советами и помогли пройти все этапы. Выплату я получила в конце декабря», – рассказала Александра.