Единороссы 20 февраля ответят в подмосковных приёмных на вопросы военных
В подмосковных общественных приёмных «Единой России» 20 февраля пройдут тематические встречи по вопросам социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата фракции партии в Мособлдуме.
В Едином дне приёма будут участвовать депутаты-единороссы, представители Минсоцразвития Московской области, Социального фонда, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и других организаций.
«Вопросы социальной поддержки участников СВО и их близких требуют незамедлительного решения. Мы объединили усилия депутатского корпуса, представителей министерств и организаций-партнёров для помощи каждому обратившемуся, чтобы он в кратчайшие сроки получил нужный результат. Наша задача – обеспечить надёжный тыл нашим защитникам и оказать всестороннюю поддержку их семьям», – подчеркнула руководитель региональной общественной приёмной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова.
Узнать всё о предстоящем дне приёма можно по телефону: 8 (495)106-05-50. Адреса общественных приёмных размещены на сайте регионального отделения партии.