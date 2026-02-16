Единороссы 20 февраля ответят в подмосковных приёмных на вопросы военных

16 февраля 2026, 12:04

оригинал Алла Полякова (фото: пресс-служба аппарата фракции ЕР в Мособлдуме)

В подмосковных общественных приёмных «Единой России» 20 февраля пройдут тематические встречи по вопросам социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата фракции партии в Мособлдуме.





В Едином дне приёма будут участвовать депутаты-единороссы, представители Минсоцразвития Московской области, Социального фонда, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и других организаций.

«Вопросы социальной поддержки участников СВО и их близких требуют незамедлительного решения. Мы объединили усилия депутатского корпуса, представителей министерств и организаций-партнёров для помощи каждому обратившемуся, чтобы он в кратчайшие сроки получил нужный результат. Наша задача – обеспечить надёжный тыл нашим защитникам и оказать всестороннюю поддержку их семьям», – подчеркнула руководитель региональной общественной приёмной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова.