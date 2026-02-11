Программа выплат за аренду жилья привлекла 23 000 педагогов и медиков Подмосковья
Программой компенсации за аренду жилья воспользовались уже более 23 000 подмосковных педагогов, медиков и соцработников. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в регионе действуют различные меры поддержки медработников, педагогов и специалистов, работающих с инвалидами в социальных учреждениях. Одна из мер – компенсация аренды жилья, которая оказалась одной из самых востребованных форм поддержки сотрудников.
«Компенсация аренды жилья – реальная поддержка тем, кто каждый день заботится о жителях. Мы создаём условия, при которых профессионалы выбирают Подмосковье не только для работы, но и для жизни. Сегодня этой мерой воспользовались уже порядка 17 000 медработников, свыше 6000 педагогов и около 600 работников социальных учреждений. Размер ежемесячной выплаты составляет от 20 000 рублей для специалиста до 45 000 рублей для супругов-медиков», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Выплата на компенсацию аренды жилья доступна как сотрудникам, начинающим карьеру в регионе, так и тем, кто уже много лет трудится в подмосковных учреждениях. Размер компенсации варьируется в зависимости от удалённости округа.
Чтобы получить выплату, работники должны соответствовать определённым условиям. Ознакомиться с ними можно у руководителя организации и на сайте, а воспользоваться мерой поддержки – подав заявление на региональном портале госуслуг.