Программа выплат за аренду жилья привлекла 23 000 педагогов и медиков Подмосковья

11 февраля 2026, 19:35

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Программой компенсации за аренду жилья воспользовались уже более 23 000 подмосковных педагогов, медиков и соцработников. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в регионе действуют различные меры поддержки медработников, педагогов и специалистов, работающих с инвалидами в социальных учреждениях. Одна из мер – компенсация аренды жилья, которая оказалась одной из самых востребованных форм поддержки сотрудников.

«Компенсация аренды жилья – реальная поддержка тем, кто каждый день заботится о жителях. Мы создаём условия, при которых профессионалы выбирают Подмосковье не только для работы, но и для жизни. Сегодня этой мерой воспользовались уже порядка 17 000 медработников, свыше 6000 педагогов и около 600 работников социальных учреждений. Размер ежемесячной выплаты составляет от 20 000 рублей для специалиста до 45 000 рублей для супругов-медиков», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.