В Люберцах начали надвигать пролёт нового путепровода через железную дорогу

10 ноября 2026, 13:37

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Люберцах строители приступили к надвижке пролётного строения путепровода, который соединит северную и южную части города. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, специалисты одновременно переносят инженерные коммуникации. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







Путепровод строят в створе проектируемого проезда № 4037. Новая дорога свяжет Инициативную улицу с Октябрьским проспектом и позволит автомобилистам пересекать железнодорожные пути. Общая готовность объекта достигла 22%.



Сейчас рабочие перемещают пролётное строение в проектное положение. На территории Люберецкого водоканала они разрабатывают грунт для прокладки водопровода и уточняют расположение действующих сетей. Кроме того, специалисты переустраивают линии связи, электросети и коммуникации РЖД. На площадке работают 18 человек и три единицы техники. Протяжённость новой дороги превысит 1,6 километра. Из них 270 метров придутся на путепровод. Для транспорта предусмотрят по две полосы в каждом направлении.



На пересечении с Октябрьским проспектом появится одноуровневая кольцевая развязка. Её оборудуют дополнительными съездами с Транспортной и Волковской улиц. Новый маршрут станет альтернативой тоннелю между этими улицами. Сейчас автомобили проезжают через него в реверсивном режиме, из-за чего здесь часто возникают пробки. После открытия путепровода тоннель планируют превратить в пешеходную зону.



Как рассчитывают в областном Минтрансе, новая связь между двумя частями Люберец поможет улучшить дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте. Открыть рабочее движение по путепроводу планируют в третьем квартале 2027 года. Полностью завершить строительство намерены в третьем квартале 2028 года.