На подмосковные маршруты вышли десять автобусов «Газель Сити»

18 августа 2026, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

29 автобусов малого класса «Газель Сити» пополнили парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто». Десять машин уже вышли на маршруты. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.





Новыми автобусами усилили, в частности, маршруты №1 и №1012 в округе Балашиха, №10 в округе Щёлково, №10 в Реутове и №50 в Звёздном городке.





«Газель Сити» может перевозить до 22 пассажиров. В салоне 17 сидячих мест, все они с антивандальным покрытием – для увеличения срока эксплуатации. У автобуса низкопольная посадочная площадка, благодаря чему им удобно пользоваться пожилым и маломобильным людям, а также пассажирам с детскими колясками», — говорится в сообщении.