В Подольске отремонтировали стоматологическую поликлинику
Ремонт подольского отделения Домодедовской стоматологической поликлиники завершён. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В здании, расположенном на Революционном проспекте, обновили систему отопления, установили кондиционеры, поменяли мебель и поставили современные стоматологические установки.
«Особое внимание уделили зоне ожидания. Там для пациентов создали современное и уютное пространство. В дальнейшем планируем приступить ко второму этапу модернизации отделения — ремонту ещё одного крыла, обновлению кабинетов и закупке нового оборудования», — сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.Помощь в стоматологической поликлинике Подольска оказывают по терапевтическому и хирургическому профилям. Обслуживание проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.