На подмосковных дорогах по нацпроекту обустроили более 40 тротуаров
Мосавтодор построил по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Строительство тротуаров там назвали частью комплекса работ по повышению безопасности на дорогах.
«Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Самый большой объём работ выполнили в Серпухове, Чехове, Павлово-Посадском и Одинцовском округах. Обустройству 16 километров тротуаров продолжается в 13 округах на 23 участках», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Самым протяжённым участком строительства стал путь от деревни Сераксеево до деревни Мартьяново в городском округе Серпухов. Там обустроили 3,7 км новой пешеходной дорожки.
Всего до конца года вдоль региональных дорог планируют построить 105 новых тротуаров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это 68 километров.