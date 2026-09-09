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На подмосковных дорогах по нацпроекту обустроили более 40 тротуаров

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мосавтодор построил по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.



Строительство тротуаров там назвали частью комплекса работ по повышению безопасности на дорогах.

«Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Самый большой объём работ выполнили в Серпухове, Чехове, Павлово-Посадском и Одинцовском округах. Обустройству 16 километров тротуаров продолжается в 13 округах на 23 участках», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Самым протяжённым участком строительства стал путь от деревни Сераксеево до деревни Мартьяново в городском округе Серпухов. Там обустроили 3,7 км новой пешеходной дорожки.

Всего до конца года вдоль региональных дорог планируют построить 105 новых тротуаров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это 68 километров.
Лора Луганская

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