На подмосковных дорогах резко увеличилось количество аварий с мотоциклами
Количество ДТП с участием мототранспорта на дорогах Московской области выросло в период с 23 по 26 мая. Всего произошла 21 подобная авария – около 40% от всех ДТП за четыре дня, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В этих авариях погибли два человека и пострадали 19. При этом 14 ДТП произошли в дневное время. Самым аварийным днём стала пятница – в тот день было зафиксировано семь ДТП», – рассказали в ведомстве.Чаще всего происходили встречные, попутные и боковые столкновения. Главными причинами аварий в министерстве назвали превышение скорости, проезд мотоциклистов между рядами, невнимательность водителей автомобилей. Среди мотоциклистов были и несовершеннолетние. Поэтому в ведомстве призвали родителей обращать внимание на досуг подростков и не допускать их к вождению мотоциклов.
В свою очередь мотоциклистов призвали использовать защитную экипировку, соблюдать дистанцию, скоростной режим, не ездить между рядами и не совершать резких манёвров. Автомобилистам напомнили о смотреть в зеркала, оценивать дорожную ситуацию перед перестроениями, поворотами, соблюдать скоростной режим и дистанцию.