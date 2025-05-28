На подмосковных дорогах резко увеличилось количество аварий с мотоциклами

28 мая 2025, 18:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Количество ДТП с участием мототранспорта на дорогах Московской области выросло в период с 23 по 26 мая. Всего произошла 21 подобная авария – около 40% от всех ДТП за четыре дня, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.







«В этих авариях погибли два человека и пострадали 19. При этом 14 ДТП произошли в дневное время. Самым аварийным днём стала пятница – в тот день было зафиксировано семь ДТП», – рассказали в ведомстве.