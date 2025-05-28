Подмосковный Минтранс запустил чат-бот в помощь жителям региона

28 мая 2025, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Минтрансе Подмосковья представили чат-бот «Дороги и транспорт МО» который будет помогать жителям Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.







«Запустили умного помощника в Telegram с ответами на самые частые вопросы пользователей о дорогах и транспорте. Также включили ссылки на полезные ресурсы. В чат-боте пользователи могут сообщить о приёме наличных средств в общественном транспорте, о зацепинге на железной дороге, о нарушении правил дорожного движения», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.