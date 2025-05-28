Подмосковный Минтранс запустил чат-бот в помощь жителям региона
В Минтрансе Подмосковья представили чат-бот «Дороги и транспорт МО» который будет помогать жителям Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Запустили умного помощника в Telegram с ответами на самые частые вопросы пользователей о дорогах и транспорте. Также включили ссылки на полезные ресурсы. В чат-боте пользователи могут сообщить о приёме наличных средств в общественном транспорте, о зацепинге на железной дороге, о нарушении правил дорожного движения», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Помимо этого, бот поможет узнать о банковских и транспортных картах «Стрелка» и «Тройка», платных парковках региона, о работе в Мострансавто, о проблемах в общественном транспорте.
Чтобы пресечь случаи зацепинга и снизить травмирование на железной дороге, в поездах ЦППК разместили 832 стикера с QR-кодом на телеграм-бот. Через него пассажиры могут передать информацию о зацепере – фото, описание, координаты и маршрут поезда.
Эта информация будет направлена в группу, состоящую из сотрудников правоохранительных органов, представителей ЦППК и подмосковного Минтранса. Это должно помочь транспортной полиции оперативно задержать нарушителей.
Для получения консультации или отправки обращения нужно отсканировать код, набрать имя бота в Telegram @mtdi_citizen_bot или перейти по ссылке.