В Подмосковье приступают к проектированию реконструкции Носовихинского шоссе
Проект первого этапа реконструкции Носовихинского шоссе начинают готовить в Подмосковье: в настоящее время ведётся поиск подрядчика на выполнение этой работы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Жители очень ждут расширения Носовихинского шоссе, поэтому мы постараемся начать строительные работы как можно скорее. Проектирование должно быть выполнено во втором квартале 2026 года, а завершение строительно-монтажных работ намечено на первый квартал 2029 года. Кроме того, до конца третьего квартала текущего года проведем конкурсные процедуры по выбору подрядчика для реализации второго этапа реконструкции Носовихинского шоссе», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.На первом этапе реконструкции будет расширена до четырёх полос проезжая часть от Керамической до Пролетарской улицы, обустроены разворотные петли и построен путепровод над железной дорогой, а также два подземных пешеходных перехода.
Второй этап реконструкции Носовихинского шоссе предусматривает расширение дороги от станции Железнодорожная до пересечения с Восточным шоссе и строительство двух подземных переходов.