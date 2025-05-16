На подмосковных дорогах с начала мая погибли 14 диких копытных животных

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На дорогах Московской области с 1 мая произошло 14 аварий, в результате которых погибли 10 лосей и четыре косули. Такую статистику привёл исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Он отметил, что большинство ДТП случалось ночью – в основном из-за того, что водители не учитывали освещённость и состояние дороги, нарушали скоростной режим.
Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой. На них изображён силуэт оленя.
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«Водители, виновные в гибели животных, обязаны уплатить в счёт компенсации причинённого экологического вреда за лося – 8️0️ тыс. рублей, за косулю – 40 тыс., а за кабана – 30 тыс. ️рублей. При наличии полиса ОСАГО ущерб возмещает страховая компания. Если полиса нет, ущерб взыскивают с владельца транспортного средства», – пояснили в ведомстве.В Комлесхозе напомнили, что места появления диких животных на дорогах хорошо известны. Их обозначают знаками «Дикие животные», которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.
Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой. На них изображён силуэт оленя.
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Лора Луганская