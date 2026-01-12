Подмосковный врач Батищева назвала уборку снега отличным фитнесом

12 января 2026, 12:30

оригинал Фото: istockphoto / WDnet

Уборка снега лопатой – эффективная форма умеренной физической нагрузки. Такую оценку дала заведующая поликлиникой №4 «Нахабино» больницы Красногорска Лариса Батищева.





Такая нагрузка особенно актуальная во время и после новогодних праздников, когда двигательная активность большинства людей снижается, а калорийность рациона растёт.

«Эта нагрузка относится к аэробно-силовым. Она задействует крупные мышцы спины, плечевого пояса, брюшного пресса и ног. Даже кратковременная физическая активность на свежем воздухе усиливает кровообращение, повышает чувствительность тканей к инсулину и ускоряет обмен. Это помогает компенсировать метаболические последствия обильных застолий», – пояснила Батищева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.