На подмосковных дорогах вечером в пятницу образовались восьмибалльные пробки
Загруженность дорог Московской области в пятницу вечером составляет восемь баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
По данным ведомства, основные затруднения движения в сторону области наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щёлковском и Носовихинском шоссе.
В Министерстве транспорта региона призвали водителей соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.
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