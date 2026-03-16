На подмосковных каруселях «Сказка» за неделю прокатились почти 13 тысяч человек

16 марта 2026, 18:48

Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 12,9 тыс. человек прокатились за минувшую неделю на каруселях «Сказка», установленных в Московской области по губернаторскому проекту. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.





Популярности каруселей способствовала по-настоящему весенняя погода — тёплая и безоблачная.





«Самым востребованным аттракционом оказалась «Сказка» на Житной площади в Коломне. Там прокатились 2,6 тыс. человек. Второй по популярностью стала карусель на Центральной площади в Одинцове: там насчитали 2,1 тыс. человек. А замыкает топ-3 карусель в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске с более чем двумя тысячами посетителей», — говорится в сообщении.