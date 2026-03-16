В Раменском отпраздновали столетие города

16 марта 2026, 17:53

Праздник, посвящённый столетию Раменского, провели в парке в воскресенье, 15 марта. Именно в этот день в 1926 году рабочий посёлок Раменское получил статус города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На разных площадках были организованы развлечения для посетителей разных возрастов.





«Гостей ждала ярмарка «Моё Раменское», квесты, мастер-классы, детские анимационные программы и спортивные мероприятия. Кроме того, состоялась выставка техники ЖКХ», — говорится в сообщении.