В Раменском отпраздновали столетие города
Праздник, посвящённый столетию Раменского, провели в парке в воскресенье, 15 марта. Именно в этот день в 1926 году рабочий посёлок Раменское получил статус города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На разных площадках были организованы развлечения для посетителей разных возрастов.
«Гостей ждала ярмарка «Моё Раменское», квесты, мастер-классы, детские анимационные программы и спортивные мероприятия. Кроме того, состоялась выставка техники ЖКХ», — говорится в сообщении.На площадке «Лира» состоялся концерт «Любимый город». Там же к собравшимся обратился председатель окружного Совета депутатов Юрий Ермаков. Он поздравил всех с юбилеем Раменского и вручил награды победителям праздничных конкурсов.