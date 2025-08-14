На подмосковных контейнерных площадках в июле промыли свыше 12 тыс. баков
В Подмосковье за июль промыли свыше 12,5 тыс. баков для отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе проводят профилактические мероприятия по обработке ёмкостей для сбора отходов на контейнерных площадках. В работе задействованы специально оборудованные транспортные средства. Машины могут очистить до 120 баков без дозаливки, в зависимости от степени загрязнения. В среднем мытьё одного бака занимает от двух до четырёх циклов промывки за один раз. Это не требует перевозки ёмкостей, значительно упрощает процесс и экономит время на их обработку», – рассказали в ведомстве.Там также рассказали, что обработка в рамках летнего графика проводится раз в 10 дней. Она включает очистку баков, дезинфекцию, а при необходимости – обработку от насекомых и грызунов.
В Минчистоты напомнили, что если баки на контейнерных площадках находятся в ненадлежащем состоянии, жители могут обратиться напрямую к региональным операторам.