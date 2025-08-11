В Московской области начали составлять рейтинг компаний по содержанию территорий

11 августа 2025, 19:12

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья составило рейтинг муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий за второй квартал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





В топ-5 вошли такие муниципалитеты, как Щёлково, Красногорск, Серпухов, Балашиха и Орехово-Зуевский.



Работу МБУ оценивали по таким показателям, как регулярность уборки территории; укомплектованность штата; уровень компетенции руководства; обустроенность базы и работа контрактной службы.

«Алгоритм уже отработан, ранее его использовали в отношении управляющих организаций и заместителей глав по вопросам ЖКХ. Убедились, что это хороший инструмент. Сейчас такой метод используем в работе с МБУ. Задача – выявить сильные и слабые стороны каждого учреждения и его руководителя, определить направления, требующие особого внимания», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.