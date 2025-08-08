Занятия по раздельному сбору отходов привлекли 5 тыс. школьников Подмосковья
Участниками семинаров по просвещению подрастающего поколения в сфере обращения с отходами стали уже более 5 тыс. школьников начальных и средних классов Подмосковья. Более 2,5 тыс. ребят присоединились в июле, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, о проекте которого идёт речь.
Занятия на тему раздельного сбора отходов проводит председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
«Приятно видеть в каждой школе ответственное отношение ребят к окружающей среде. Везде дети собирают пластиковые крышечки, макулатуру, в некоторых школах – и батарейки. Учителя по личной инициативе приучают детей сортировать вторичные ресурсы. Собранное сырьё школы отвозят в пункты приёма, откуда отходы отправляют на переработку. Считаю это большим достижением. Мы смогли за короткий период донести до жителей региона важную информацию», – отметила Белова.Просветительские уроки уже повели в 15 городских и муниципальных округах области. Ежемесячно в разных образовательных учреждениях региона проводят около 50 экологических уроков.