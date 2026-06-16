На подмосковных котельных перед отопительным сезоном промывают теплообменники
В Московской области готовят теплосети к осенне‑зимнему периоду. В числе важных мероприятий – промывка пластинчатых теплообменников, которая обеспечивает жителям региона качество и стабильность теплоснабжения для, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
Такие загрязнения, как накипь, коррозия, минеральные и биологические отложения со временем накапливаются и снижают производительность системы, увеличивают расход энергии. Промывка восстанавливает эффективность теплопередачи и предотвращает возможные аварии.
«Во время ежегодной процедуры мы, как накипь в чайнике, удаляем налёт – всё, что мешает передать тепло от теплоносителя к нагреваемой жидкости. Промывка безопасна: перед подачей ресурса потребителям мы проводим двойную нейтрализацию, всё тщательно проверяем и только потом запускаем систему. В итоге жители получают горячую воду гарантированного качества», – рассказал руководитель бригады промывки АО «Теплосеть» города Королёва Алексей Гольцов.Ранее министр энергетики Московской области Сергей Воропанов заявлял, что в Подмосковье работают 2776 котельных. До 31 августа все они должны пройти тщательную проверку.
Профилактические работы сейчас проводятся на 402 источниках тепла. На 431 из них они завершены.