На подмосковных котельных перед отопительным сезоном промывают теплообменники

16 июня 2026, 22:48

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области готовят теплосети к осенне‑зимнему периоду. В числе важных мероприятий – промывка пластинчатых теплообменников, которая обеспечивает жителям региона качество и стабильность теплоснабжения для, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.





Такие загрязнения, как накипь, коррозия, минеральные и биологические отложения со временем накапливаются и снижают производительность системы, увеличивают расход энергии. Промывка восстанавливает эффективность теплопередачи и предотвращает возможные аварии.

«Во время ежегодной процедуры мы, как накипь в чайнике, удаляем налёт – всё, что мешает передать тепло от теплоносителя к нагреваемой жидкости. Промывка безопасна: перед подачей ресурса потребителям мы проводим двойную нейтрализацию, всё тщательно проверяем и только потом запускаем систему. В итоге жители получают горячую воду гарантированного качества», – рассказал руководитель бригады промывки АО «Теплосеть» города Королёва Алексей Гольцов.