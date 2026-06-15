Новыми приборами контроля в Подмосковье оснастят более 400 котельных

15 июня 2026, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области продолжается цифровизация системы теплоснабжения. В этом году теплосчётчиками и приборами контроля подпитки дополнительно оснащают 408 котельных региона, сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.





Это расширит возможности дистанционного мониторинга и повысит качество анализа работы объектов. Сегодня система онлайн-мониторинга уже охватывает тысячи котельных и центральных тепловых пунктов Подмосковья. Датчики с периодичностью от 15 минут до минуты передают информацию о параметрах работы объектов в ЖКХ-Центр. Специалисты отслеживают состояние системы теплоснабжения и оперативно реагируют на отклонения.



Сегодня теплосчётчикам оснащён 191 объект теплоснабжения. Данные с 91 источника тепла уже поступают в систему «ЖКХ-контур».

«Мы последовательно развиваем цифровые инструменты управления отраслью. Ранее в котельных и центральных тепловых пунктах Подмосковья уже были установлены датчики, передающие данные о температуре и давлении теплоносителя. Теперь систему мониторинга дополняют новыми параметрами контроля. Важно не только видеть текущее состояние объектов, но и получать данные для прогнозирования возможных рисков и принимать решения на основе объективной информации в режиме реального времени», – пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.