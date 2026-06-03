Строительная готовность новой котельной в Михневе достигла 85%
Котельную мощностью 1,5 МВт строят в посёлке Михнево округа Ступино. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Новая котельная обеспечит теплом шесть многоквартирных домов, социальные объекты и предприятия малого и среднего бизнеса.
«Сейчас на площадке монтируют наружные и внутренние инженерные коммуникации, устанавливают оборудование и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Котельная будет работать без постоянного присутствия сотрудников — в автоматическом режиме.
Закончить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируют в октябре текущего года.