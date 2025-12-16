В Подмосковье с начала года реализовали свыше 80 проектов импортозамещения
В Московской области с начала 2025 года удалось реализовать более 80 инвестиционных проектов технологического суверенитета. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, в городском округе Протвино запустили производственный объект компании «Новые технологии», которая производит косметику под брендом Aravia. Компания «Белтелкабель» начала производство кабельной продукции в Воскресенске. Выпуск турбокомпрессоров в Серпухове наладила компания «ТУРБОКОМПЛЕКТ».
«Всего в Подмосковье заявлено к реализации 454 проекта технологического суверенитета. Более половины из них – 238 – уже реализовано. При этом 81 проект реализован с начала года», – уточнила Зиновьева на пресс-конференции по подведению итогов года.Зампред добавила, что большинство инвестпроектов технологического суверенитета в Подмосковье предполагает строительство новых производственных объектов. К реализации заявлено 272 проекта с новым строительством, 86 из них уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.