В Подмосковье с начала года реализовали свыше 80 проектов импортозамещения

В Московской области с начала 2025 года удалось реализовать более 80 инвестиционных проектов технологического суверенитета. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Так, в городском округе Протвино запустили производственный объект компании «Новые технологии», которая производит косметику под брендом Aravia. Компания «Белтелкабель» начала производство кабельной продукции в Воскресенске. Выпуск турбокомпрессоров в Серпухове наладила компания «ТУРБОКОМПЛЕКТ».

«Всего в Подмосковье заявлено к реализации 454 проекта технологического суверенитета. Более половины из них – 238 – уже реализовано. При этом 81 проект реализован с начала года», – уточнила Зиновьева на пресс-конференции по подведению итогов года.