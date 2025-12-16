Подмосковные предприятия получат льготы за применение роботов на производстве
В Московской области с будущего года начнут действовать меры поддержки для предприятий, которые закупят и установят роботизированную технику. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что на федеральном уровне в регионе уже действует целый ряд мер поддержки.
«Мы решили дополнить палитру мер поддержки, которая уже существует. Это наш инвестиционный налоговый вычет и льгота по налогу на имущество. Эти меры заработают в Подмосковье с 2026 года. Ими смогут воспользоваться компании, которые будут приобретать и устанавливать на своём производстве роботов», – сказала Зиновьева на пресс-конференции по подведению итогов года.Она также напомнила, что в следующем году производители промышленных или логистических роботов в Подмосковье смогут компенсировать до 20% затрат на строительство предприятия и до 50% стоимости аренды площадей в частных индустриальных парках. Землю в государственных индустриальных парках им могут предоставить по ставке в один рубль.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что Подмосковье стало первым и пока единственным российским регионом, запустившим программу привлечения и поддержки производителей роботов.