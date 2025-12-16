Подмосковные предприятия получат льготы за применение роботов на производстве

16 декабря 2025, 15:35

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста / Евгений Пронин

В Московской области с будущего года начнут действовать меры поддержки для предприятий, которые закупят и установят роботизированную технику. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.





Она отметила, что на федеральном уровне в регионе уже действует целый ряд мер поддержки.

«Мы решили дополнить палитру мер поддержки, которая уже существует. Это наш инвестиционный налоговый вычет и льгота по налогу на имущество. Эти меры заработают в Подмосковье с 2026 года. Ими смогут воспользоваться компании, которые будут приобретать и устанавливать на своём производстве роботов», – сказала Зиновьева на пресс-конференции по подведению итогов года.