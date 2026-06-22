На подмосковных ж/д станциях и переходах поставили 90 информационных щитов
Более 90 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и переходах в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
На щитах содержатся призывы переходить пути исключительно по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал, а на платформе не выходить за ограничительную линию.
«В Подмосковье продолжают проводить комплекс мероприятий для снижения числа несчастных случаев на железной дороге. Установка информационных щитов — часть этой работы», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Кроме того, в регионе строят надземные пешеходные переходы, выставляют ограждения у путей, устанавливают камеры видеонаблюдения и проводят акции и рейды по профилактике нарушений.