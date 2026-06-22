Подмосковью нужно пополнить запасы двух редких групп крови

22 июня 2026, 15:43

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Больницам Московской области требуется пополнить запасы первой и четвёртой групп крови с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам на операциях, онкобольным, новорождённым с патологиями, женщинам в тяжёлых родах, а также людям с ожогами и травмами», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.