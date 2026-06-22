Подмосковью нужно пополнить запасы двух редких групп крови
Больницам Московской области требуется пополнить запасы первой и четвёртой групп крови с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам на операциях, онкобольным, новорождённым с патологиями, женщинам в тяжёлых родах, а также людям с ожогами и травмами», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Людям, желающим сдать кровь, нужно взять с собой паспорт и СНИЛС. Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха.