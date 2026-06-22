В ТВ-фестивале в Павловском Посаде приняли участие восемь телекомпаний
Х фестиваль телекомпаний «Встречает Павловский Посад» состоялся в городе в субботу, 20 июня. Его участниками стали восемь телекомпаний из Подмосковья и Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие организовала местная телекомпания «Радуга» при поддержке властей муниципалитета и депутата Мособлдумы Линары Самединовой.
«Наш фестиваль уже десятый раз собирает на Павлово-Посадской земле профессионалов в сфере телевидения. Наша главная задача — познакомить телевизионщиков с городом и рассказать зрителям наших партнёров о том, что Павловский Посад — это город с богатой историей и культурным потенциалом», — сказала редактор «Радуги» Анна Суница.Для гостей устроили большую городскую экскурсию с посещением знаковых локаций, встречи по обмену профессиональным мастерством и показы конкурсных фильмов и сюжетов. Авторы лучших работ получили награды.