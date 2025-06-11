На подмосковной дороге «Пущино – Каргашино» завершают ремонт
Ремонт автодороги между городом Пущино и деревней Каргашино в округе Серпухов близится к завершению, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Работы проводят специалисты Мосавтодора. В настоящее время они укладывают два с половиной километра нового асфальтобетонного покрытия на участке от деревни Большое Грызлово до остановки «Сады», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Автотрассу ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего по нацпроекту в округе Серпухов должны быть отремонтированы одиннадцать участков автодорог общей протяжённостью больше 21 км. На семи участках ремонт уже завершён.