Воробьёв: свыше 66 тыс. видеокамер с ИИ следят за порядком в подмосковных дворах

11 июня 2025, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Более 66 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион», оборудованных искусственным интеллектом, выявляют 14 видов нарушений на улицах в Подмосковье. Это мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и так далее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Камеры работают в рамках проекта «Чистая территория». После фиксации нарушений нейросеть автоматически ставит задачи на их устранение и проверяет выполнение работ.

«С помощью камер, оснащённых ИИ, мы контролируем чистоту во дворах с момента обнаружения проблемы до ее решения – мусор это, граффити или, например, неработающий фонарь. Уже удалось устранить около 185 тыс. таких нарушений. Кроме того, ИИ помогает бороться с запаркованностью контейнерных площадок. За год выявлено более 3,5 тыс. таких случаев. А с недавних пор контролируются и газонов. Нам важно, чтобы, выходя из дома, каждый житель видел красивую и благоустроенную территорию», – отметил глава региона.

«В своей работе мы уделяем цифровой трансформации особое внимание. Это задача, поставленная президентом. И, конечно, серьёзный акцент - на запросы жителей. Там, где мы внедряем ИИ-технологии, видим снижение количества жалоб людей, а это – самое главное», – сказал Воробьёв.