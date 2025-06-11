Воробьёв: свыше 66 тыс. видеокамер с ИИ следят за порядком в подмосковных дворах
Более 66 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион», оборудованных искусственным интеллектом, выявляют 14 видов нарушений на улицах в Подмосковье. Это мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и так далее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Камеры работают в рамках проекта «Чистая территория». После фиксации нарушений нейросеть автоматически ставит задачи на их устранение и проверяет выполнение работ.
«С помощью камер, оснащённых ИИ, мы контролируем чистоту во дворах с момента обнаружения проблемы до ее решения – мусор это, граффити или, например, неработающий фонарь. Уже удалось устранить около 185 тыс. таких нарушений. Кроме того, ИИ помогает бороться с запаркованностью контейнерных площадок. За год выявлено более 3,5 тыс. таких случаев. А с недавних пор контролируются и газонов. Нам важно, чтобы, выходя из дома, каждый житель видел красивую и благоустроенную территорию», – отметил глава региона.Он напомнил, что в ближайшее время в стране будет создан Центр развития искусственного интеллекта, который объединит все самые передовые и эффективные практики, чтобы тиражировать их.
«В своей работе мы уделяем цифровой трансформации особое внимание. Это задача, поставленная президентом. И, конечно, серьёзный акцент - на запросы жителей. Там, где мы внедряем ИИ-технологии, видим снижение количества жалоб людей, а это – самое главное», – сказал Воробьёв.С прошлого года 552 камеры системы «Безопасный регион» начали контролировать запаркованность контейнерных площадок. Если машина стоит в зоне вывоза мусора больше 10 минут, ИИ фиксирует номер, и владельцу могут выписать штраф. Это помогает избежать проблем с вывозом отходов, оптимизировать работу инспекторов. Там, где автомобилистов уже привлекли к ответственности, количество нарушений сократилось на 40%.
А с апреля по аналогичной схеме искусственный интеллект стал фиксировать парковку на газонах. Владельцу автомобиля, оставившему машину в неположенном месте, выписывается штраф. На данный момент благодаря 256 камерам выявлено 40 таких нарушений.
С февраля в области с помощью камер, оборудованных ИИ, начали привлекать к ответственности и за незаконный сброс крупногабаритных отходов у МКД. Кроме того, теперь управляющая организация может быть оштрафована за несвоевременную уборку территории. За это время выставлено более 430 штрафов организациям и порядка 60 – физическим лицам.
С недавних пор в Подмосковье с помощью системы «Безопасный регион» следят за чистотой на детских игровых площадках.
За три года количество проектов с использованием искусственного интеллекта в Подмосковье увеличилось более чем в четыре раза – с 9 до 38. Экономический эффект от использования ИИ-технологий превысил 2,5 млрд рублей.