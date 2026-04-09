В деревне Горки под Можайском восстановили аварийное здание бывшего ДК
Заброшенное здание дома культуры, находившееся в аварийном состоянии, восстановили в деревне Горки Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Кирпичное здание построили в 70-х годах ХХ века. Его общая площадь составляет около 440 квадратных метров. Последние годы оно не использовалось и начало разрушаться.
«В середине 2025 года у объекта появился новый собственник. Он принял решение капитально отремонтировать постройку», — говорится в сообщении.В здании заменили крышу, оштукатурили фасады и провели прочие необходимые работы. Сейчас на объекте занимаются отделкой помещений.
Решение о том, как использовать восстановленную постройку, примет собственник.