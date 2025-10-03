На подмосковном этапе конкурса «ТрудКрут» определили победителей
70 студентов собрались на региональный этап конкурса профессионального мастерства «ТрудКрут». Это ребята из семи строительных и 11 сервисных отрядов Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Главная цель конкурса – не просто выявить лучших, а создать условия для профессионального роста, помочь ребятам определиться с будущей специальностью, сформировать кадровый резерв для нашего региона», – отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Сервисные отряды соревновались в дисциплинах «Официант», «Бармен» и «Горничная». Участники выполнили практические задания, продемонстрировав знания стандартов гостиничного и ресторанного бизнеса. Они сервировали банкетный зал, готовили авторские напитки и убирали номера.
Строительные отряды состязались в направлениях «Арматурные работы», «Подготовка мастеров», а также «Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности». Ребята собирали арматурные каркасы по чертежам, работали с производственными документами, показывали навыки первой помощи и действия при чрезвычайной ситуации на стройплощадке.
Победители будут представлять регион на следующем этапе конкурса в Центральном федеральном округе.