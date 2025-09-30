Воссоединение новых регионов с Россией отметили 40 тыс. молодых жителей Подмосковья
Более 40 тысяч молодых жителей Подмосковья приняли участие в праздновании Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской области с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Памятная дата ежегодно отмечается в стране 30 сентября.
«По всему региону прошло более ста мероприятий. Это встречи с участниками СВО, тематические выставки, митинги, творческие мастер-классы и концерты. В них участвовали более 40 тысяч школьников, студентов, волонтёров и активистов», – сказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
В округах Раменское, Лотошино и Люберцы провели праздничный флешмоб, собравший более 80 человек. Участники выстроились в надпись «89», символизирующую количество регионов в составе России после воссоединения.
В Балашихе студенты вузов встретились с участниками спецоперации. Беседа завершилась показом документального фильма «Донбасс – русская земля. Путь домой».
В Ленинском городском округе организовали выставку «На круги СВОя». На ней экспонируют предметы, переданные участниками СВО. Это современная военная экипировка, фотографии штурмовых бригад и фронтовой техники.
В Пушкинском волонтёры провели акцию «Письмо солдату». Жители написали письма бойцам СВО со словами поддержки.
Празднование прошло по решению Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Девизом стала фраза, произнесённая президентом в 2022 году в поддержку воссоединения четырёх территорий с Россией: «Мы стали сильнее, потому что мы вместе».