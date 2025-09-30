Воссоединение новых регионов с Россией отметили 40 тыс. молодых жителей Подмосковья

30 сентября 2025, 20:32

Более 40 тысяч молодых жителей Подмосковья приняли участие в праздновании Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской области с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Памятная дата ежегодно отмечается в стране 30 сентября.

«По всему региону прошло более ста мероприятий. Это встречи с участниками СВО, тематические выставки, митинги, творческие мастер-классы и концерты. В них участвовали более 40 тысяч школьников, студентов, волонтёров и активистов», – сказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

