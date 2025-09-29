В Можайском округе предали земле останки 44 бойцов Красной Армии
В деревне Поречье Можайского округа прошли траурный митинг и захоронение останков 44 красноармейцев. Они погибли в 1941 году при обороне Москвы. Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Подмосковья.
На церемонии присутствовали представители Минобороны России, Мособлдумы, духовенства, местной администрации, поисковых отрядов и местные жители.
«До конца года, в соответствии с планами, в девяти братских могилах региона предадут земле останки еще 30 бойцов. Эта систематическая работа — наглядное свидетельство того, что спустя десятилетия страна продолжает выполнять свой священный долг: никто не забыт, и ничто не забыто», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.История началась в феврале 2025 года. Настоятель церкви в селе Поречье отец Юрий Молчанов сообщил о возможных воинских захоронениях у деревни Ново-Поречье. Поисковики проверили данные, подняли архивы и начали готовиться к проведению экспедиции. Работу поручили региональной организации «Поисковое объединение «Рубеж».
Весной поисковики нашли останки и установили одну важную историческую деталь. В военные годы в Ново-Поречье работал полевой госпиталь № 49 8-го кавалерийского корпуса. Здесь захоранивали умерших от ран бойцов. До 1960-х годов на месте стоял памятник, но после укрупнения воинских могил часть останков перенесли, а часть — осталась незамеченной.
«Для нас эта экспедиция стала особой. Найти останки — это долг. Но установить имя каждого бойца — это высшая награда для поисковика», — подчеркнул председатель правления Региональной общественной организации «Поисковое объединение «Рубеж» Вячеслав Захаров.Все имена передадут в Департамент по увековечению памяти Минобороны России, чтобы дополнить ими общедоступную базу «Память народа». Это позволит другим семьям найти место гибели своих родственников, найти его и поклониться его памяти.
«Проведенная работа — это образец эффективного взаимодействия Министерства обороны, поискового сообщества и Правительства Московской области. Установление всех 44 имен — редкий и ценный результат, который стал возможен благодаря глубокой архивной работе, предшествовавшей полевым поискам», — отметил заместитель директора Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев отметил, что округ отдает долг памяти и чести 44 бойцам, которые во время Великой Отечественной войны ценой собственной жизни отстояли Москву, отстояли нашу Родину. Эти ребята подарили нам мирное небо.