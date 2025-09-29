В Можайском округе предали земле останки 44 бойцов Красной Армии

29 сентября 2025, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области

В деревне Поречье Можайского округа прошли траурный митинг и захоронение останков 44 красноармейцев. Они погибли в 1941 году при обороне Москвы. Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Подмосковья.





На церемонии присутствовали представители Минобороны России, Мособлдумы, духовенства, местной администрации, поисковых отрядов и местные жители.





«До конца года, в соответствии с планами, в девяти братских могилах региона предадут земле останки еще 30 бойцов. Эта систематическая работа — наглядное свидетельство того, что спустя десятилетия страна продолжает выполнять свой священный долг: никто не забыт, и ничто не забыто», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области



«Для нас эта экспедиция стала особой. Найти останки — это долг. Но установить имя каждого бойца — это высшая награда для поисковика», — подчеркнул председатель правления Региональной общественной организации «Поисковое объединение «Рубеж» Вячеслав Захаров.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области



«Проведенная работа — это образец эффективного взаимодействия Министерства обороны, поискового сообщества и Правительства Московской области. Установление всех 44 имен — редкий и ценный результат, который стал возможен благодаря глубокой архивной работе, предшествовавшей полевым поискам», — отметил заместитель директора Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.