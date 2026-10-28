На подмосковном госпортале оптимизировали услугу по льготной ипотеке

28 октября 2026, 09:34

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Оптимизированная услуга для получателей льготной ипотеки стала доступна на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.





К онлайн-опции: «Предоставление льготных условий ипотеки для отдельных категорий граждан (ипотека молодой семьи, социальная ипотека, льготная ипотека) на территории Московской области» добавили подуслугу «Приём заявлений на компенсацию по социальной ипотеке».





«Теперь подать заявку на получение компенсации за основную сумму жилищного кредита можно в электронном виде. Кроме того, пользователи могут поменять персональные данные, если сменили фамилию, изменить реквизиты счёта и сообщить о новом графике ипотечных платежей», — говорится в сообщении.