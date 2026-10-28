В детсаду на 300 мест в Красногорске приступили к чистовой отделке
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Строгино» на территории округа Красногорск. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Строительство идёт в соответствии с утверждённым графиком.
«В здании завершена черновая отделка помещений и началась чистовая. Фасады сделаны на 70%. Кроме того, рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.Площадь детсада составляет около 4 200 квадратных метров. Там разместят 12 ячеек для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный и актовый залы, кружковую, кабинеты психолога и логопеда, медпункт и пищеблок полного цикла.
Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.