В Щёлкове нашли более 260 мигрантов-нелегалов
Рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства провели полицейские на территории округа Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Правоохранители проверили стройплощадки, торговые объекты, жилой сектор и места массового пребывания иностранцев.
«В результате в отделение полиции доставили 264 приезжих из стран Ближнего Востока и Азии. На 240 человек составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории нашей страны, а на 21 — за работу без патента», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы России.
Кроме того, дела об административном нарушении завели в отношении 36 нанимателей нелегальных мигрантов.