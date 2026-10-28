В Московской области завершают благоустройство дворов
419 дворов должны благоустроить в разных округах Московской области в этом году. В настоящее время работы выполнены уже по 410 адресам. О этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Благоустройство проводится по программе «Чистый регион».
«За прошедшую неделю к списку завершённых добавились ещё два адреса. На оставшихся девяти дворах ремонт сейчас в активной стадии», — говорится в сообщении.В рамках благоустройства на проездах и тротуарах обновляют асфальт, обустраивают парковочные карманы, устанавливают новые скамейки и урны, а также проводят озеленение. При определении фронта работ учитываются пожелания местных жителей.
Полный список адресов, вошедших в план благоустройства, размещён на сайте министерства.