В Московской области завершают благоустройство дворов

28 октября 2026, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

419 дворов должны благоустроить в разных округах Московской области в этом году. В настоящее время работы выполнены уже по 410 адресам. О этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Благоустройство проводится по программе «Чистый регион».





«За прошедшую неделю к списку завершённых добавились ещё два адреса. На оставшихся девяти дворах ремонт сейчас в активной стадии», — говорится в сообщении.