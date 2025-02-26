На подмосковном госпортале появилась новая услуга для НКО

В жилом комплексе «Пригород Лесное» от группы «Самолет» подходит к завершению строительство третьей школы, рассчитанной на 1100 учеников. Готовность объекта составляет 93%. Ввести школу в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года, а обучение в ней начнется с нового учебного года, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.