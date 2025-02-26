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Главная / Новости / Подмосковье/ На подмосковном госпортале появилась новая услуга для НКО

На подмосковном госпортале появилась новая услуга для НКО

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

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Социально ориентированные некоммерческие организации Московской области получили возможность оформить заключение о соответствии услуг в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь НКО могут пройти оценку качества оказания общественно полезных услуг и оформить заключение о соответствии в электронном виде. Для этого достаточно заполнить заявление на областном портале госуслуг и приложить сканы документов. Ответ поступит в личный кабинет заявителя», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Отмечается, что заявления на получение оценки качества оказываемых услуг социально ориентированные НКО могут заполнить по трём разным сферам — культуры, спорта и туризма. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — 21 рабочий день.

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#подмосковье
Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на водоёмах в канун весны
26 февраля 2025, 10:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лёд на водных объектах Подмосковья в последнюю неделю зимы становится всё более ненадёжным. Об этом граждан предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Там отметили, что в преддверии весны ледяная корка превращается в хрупкую поверхность. Между тем многие любители активного отдыха хотят проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы насладиться первыми солнечными днями.

Специалисты рекомендуют выходить на лёд только тогда, когда его толщина достигает как минимум 10 см. Однако даже на одном водоёме толщина ледяного покрова может сильно различаться, и человек может в любой момент провалиться в холодную воду.
«Самый тонкий лёд образуется на участках с торфяным дном, болотистыми берегами и быстрыми подводными течениями. Также с рыхлой ледяной массой можно столкнуться в местах, где есть большие сугробы, растительность и вмёрзший мусор», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Он также подчеркнул, что любителям активного отдыха следует отказаться от алкоголя, так как употребление спиртного перед выходом на лёд может привести к переохлаждению и потере координации.
«Помимо этого, не стоит выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, иначе можно не заметить трещины и промоины. Проверяйте прочность ледяной поверхности с помощью пешни или лыжной палки. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов, так как малыши могут не осознавать опасности тонкого льда и подвергнуть себя риску. Если же ледяной покров трещит и проседает, не следует паниковать. Нужно медленно вернуться назад тем же путём, которым пришли», – заключил Сорокин.
Работники Мособлпожспаса рекомендуют не выходить на тонкий лёд без необходимости и не рисковать своей жизнью.

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#московская область
#безопасность
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В Подмосковье после нападения на полицейских задержали около 30 человек
26 февраля 2025, 10:00

Фото: iStock / Vera Tikhonova

27 человек доставлены в отдел полиции за сопротивление сотрудникам правоохранительным органам при задержании нарушителя в Ермолине Ленинского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ЧП произошло в посёлке опытного хозяйства Ермолино. В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине. Полицейские, прибыв на место, увидели там уроженца Дагестана, находящегося в неадекватном состоянии. При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт с полицейскими, чтобы воспрепятствовать его задержанию», – рассказали в главке ТАСС.
За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции злоумышленник арестован на 13 суток. Затем из общежития, расположенного в населённом пункте, в полицию доставили 27 человек, среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 года рождения.

Предварительно установлено, что во время задержания нарушителя его знакомые повалили одного из полицейских на землю и нанесли ему удары по голове.

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Загруженность дорог Московской области утром 26 февраля составила четыре балла
26 февраля 2025, 09:57

Фото: iStock / Vera Tikhonova

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 26 февраля, составил четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются при проезде по направлению к столице на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Рублёво-Успенское, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало 945 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В ЖК «Пригород Лесное» готовность школы на 1100 учеников составляет 93%
26 февраля 2025, 09:48

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Пригород Лесное» от группы «Самолет» подходит к завершению строительство третьей школы, рассчитанной на 1100 учеников. Готовность объекта составляет 93%. Ввести школу в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года, а обучение в ней начнется с нового учебного года, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время в здании завершаются отделочные работы, идет монтаж лифтов, устанавливается мебель. Параллельно специалисты монтируют слаботочные системы, внутридомовое электроосвещение и силовое оборудование.

Территория вокруг школы уже благоустроена: выполнено покрытие и установлены малые архитектурные формы.

Общая площадь трехэтажного здания — 13,6 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, в школе оборудуют специализированные кабинеты для информатики, иностранных языков, химии и биологии. Также здесь предусмотрены помещения для групп продленного дня, мастерские, зоны отдыха, кабинеты врача и психолога.

Одним из ключевых пространств станет актовый зал, оснащенный профессиональной звуковой и световой аппаратурой, артистической комнатой и кладовой. Для самостоятельной работы учащиеся смогут посещать библиотечно-информационный центр с читальным залом и книгохранилищем. В школьной столовой организуют полноценное питание, а приготовление блюд будет проходить в современном пищеблоке. Для занятий спортом предусмотрены два спортивных зала и отдельный гимнастический зал.

Также в школе оборудуют гардеробные для младших и старших классов, а на входе разместят турникеты и помещение охраны.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» расположен в Ленинском городском округе. Здесь уже работают пять детских садов на 1800 мест, две школы на 1100 учеников каждая и поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену.

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#строительство
#жк
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В Гжельском университете проведут акцию по сбору макулатуры и пластика
26 февраля 2025, 09:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Экологическая акция по сбору макулатуры и пластика будет проходить в подмосковном Гжельском государственном университете с 10 по 14 марта, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.
«В указанные дни добровольцы Гжельского университета будут принимать бумажный и пластиковый мусор в холле первого этажа главного корпуса вуза с 10:25 до 14:00. Адрес главного корпуса: посёлок Электроизолятор, д.67», — говорится в сообщении.
Организаторы акции призывают местных жителей принять участие в этом экологическом мероприятии. Всю собранную макулатуру и пластик волонтёры отправят на переработку.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Эти меры включают финансовую поддержку в виде субсидий, грантов и губернаторский премии «Наше Подмосковье», страхование жизни и здоровья волонтёров, помощь в организации мероприятий, информационную, консультационную и методологическую поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#добровольцы
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