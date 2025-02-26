На подмосковном госпортале появилась новая услуга для НКО

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Социально ориентированные некоммерческие организации Московской области получили возможность оформить заключение о соответствии услуг в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь НКО могут пройти оценку качества оказания общественно полезных услуг и оформить заключение о соответствии в электронном виде. Для этого достаточно заполнить заявление на областном портале госуслуг и приложить сканы документов. Ответ поступит в личный кабинет заявителя», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Отмечается, что заявления на получение оценки качества оказываемых услуг социально ориентированные НКО могут заполнить по трём разным сферам — культуры, спорта и туризма. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — 21 рабочий день.
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Лев Каштанов