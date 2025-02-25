Председателей МКД Подмосковья научили проводить электронное голосование в системе ГИС ЖКХ

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Председателей многоквартирных домов Подмосковья обучили проводить электронное голосование в системе ГИС ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Образовательный семинар, организованный министерством, объединил на одной площадке более 30 председателей МКД Подмосковья, входящих в координационный совет Ассоциации председателей МКД региона.
При этом проведение первого общего собрания в системе возможно без предварительного бумажного голосования по инициативе любого собственника или управляющей организации.
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«Электронное голосование предоставляет собственникам новый и удобный способ участия в управлении домом. В этом году перед нами стоит цель перевести 50% жилого фонда региона на такой способ принятия решений. Уже сформированы все адресные перечни домов. Всем муниципалитетам направлены рекомендации по проведению голосования в ГИС ЖКХ и порядку информирования жителей», – сказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.Больше всего обсуждений на семинаре вызвали алгоритм организации первого собрания в системе; порядок размещения сообщений о голосовании и подведения итогов. Все желающие могли задать вопросы специалистам ведомства.
«Электронное голосование – это современный подход, возможность для каждого собственника быть услышанным и участвовать в принятии решений. В ближайшее время порядок и преимущества процедуры доведут до жителей на муниципальных форумах «Управдом», – сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.Как напомнили в министерстве, среди электронных способов волеизъявления – голосование в системе ГИС ЖКХ; в мобильном приложении «Госуслуги.дом», а также в МФЦ региона.
При этом проведение первого общего собрания в системе возможно без предварительного бумажного голосования по инициативе любого собственника или управляющей организации.
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Лора Луганская