В Электростали после реконструкции открыли сквер «На 7 ветрах»
В западном микрорайоне Электростали состоялось открытие обновлённого сквера «На 7 ветрах». В нём приняли участие временно исполняющий главы городского округа Филипп Ефанов, представители городского Совета депутатов, руководители ведомств и жители города.
«Сквер благоустроили в рамках региональной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Территория полностью преобразилась. Там установили современные светильники, систему видеонаблюдения, удобные лавочки и качели, разбили клумбы, высадили деревья и кустарники», – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Особое внимание уделили реконструкции тропинок, благодаря чему сквер стал удобнее для прогулок.
Ефанов поговорил с жителями, выслушал их предложения, поблагодарил всех, кто участвовал в благоустройстве территории. Он отметил, что создание таких уютных уголков повышает качество городской среды и делает Электросталь комфортнее для жизни.