В городском турнире по баскетболу в Подольске приняли участие 11 команд
Семь мужских и четыре женские команды приняли участие в девятой спартакиаде по месту жительства по баскетболу 3х3 в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Спортивное мероприятие состоялось во дворце культуры «Октябрь».
«По итогам турнира среди женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда Межшоссейного микрорайона, на втором месте команда Львовского микрорайона, а на третьем — команда микрорайона Дубровицы», — говорится в сообщении.Среди мужчин победу завоевала команда «Дубровицы», серебряная медаль у команды «Десна», а бронзовая — у команды «Красная горка».
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.
Общее число спортсменов, участвовавших в спартакиаде, составило около 40 человек.