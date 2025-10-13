В городском турнире по баскетболу в Подольске приняли участие 11 команд

13 октября 2025, 09:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Семь мужских и четыре женские команды приняли участие в девятой спартакиаде по месту жительства по баскетболу 3х3 в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Спортивное мероприятие состоялось во дворце культуры «Октябрь».





«По итогам турнира среди женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда Межшоссейного микрорайона, на втором месте команда Львовского микрорайона, а на третьем — команда микрорайона Дубровицы», — говорится в сообщении.