12 октября 2025, 18:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Зарайске торжественно открыли стадион после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Воспитанники спортивных секций, опытные наставники и титулованные атлеты прошли единой командой по обновлённому стадиону, демонстрируя дружбу и силу единства среди тех, кто живёт спортом и поддерживает здоровый образ жизни.



Праздничное настроение дополнили творческие выступления коллективов Дворца культуры имени Леонова и детской школы искусств.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

Первые матчи футболистов и волейболистов на новом покрытии продемонстрировали, что играть на обновлённом стадионе стало гораздо комфортнее.



«Это событие мы ждали долго – почти 20 лет стадион не подвергался серьёзным изменениям. Теперь здесь созданы отличные условия для занятий спортом и отдыха. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, современные беговые дорожки, уютные трибуны для зрителей и комфортные раздевалки с тёплым душем – всё это теперь доступно нашим жителям», – отметил глава округа Зарайск Виктор Петрущенко.