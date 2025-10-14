В Щёлкове проверили ход реконструкции водонасосной станции №6

14 октября 2025, 13:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Масштабную реконструкцию водонасосной станции №6 проводят в Щёлкове, ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время готовность станции достигла 80%. На объекте уже установили колонны перекрытия, обустроили цоколь и системы обезжелезивания, оборудовали две скважины. Сейчас рабочие монтируют панели, готовят площадку под павильон новой скважины и устанавливают пожарную лестницу.



