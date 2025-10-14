В Щёлкове проверили ход реконструкции водонасосной станции №6
Масштабную реконструкцию водонасосной станции №6 проводят в Щёлкове, ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время готовность станции достигла 80%. На объекте уже установили колонны перекрытия, обустроили цоколь и системы обезжелезивания, оборудовали две скважины. Сейчас рабочие монтируют панели, готовят площадку под павильон новой скважины и устанавливают пожарную лестницу.
Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года.«Реконструкция — это очень важный вопрос, который мы решаем для будущего комфорта тысяч наших жителей. Обновлённая станция будет работать в автоматическом режиме, обеспечивая стабильное давление и качественную воду без перебоев», — сказал Андрей Булгаков.
Станция №6 обеспечивает водой 44 многоквартирных дома, три детских сада, две школы и более 100 частных домов.