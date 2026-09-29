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На подмосковном портале АПК открыли раздел для инвесторов

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специализированный раздел «Инвестору» появился на портале «МОй АПК», посвящённом агропромышленной сфере Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.



В новом разделе собрана вся информация и сервисы, которые могут потребоваться инвестору в аграрный сектор экономики региона.

«Наша ключевая задача — сделать путь инвестора в Московской области на каждом этапе максимально быстрым и комфортным. Новый раздел работает по принципу «одного окна». Там предприниматель может подобрать под свой проект свободный земельный участок и узнать порядок его получения, изучить меры господдержки и доступные программы льготного кредитования», — объяснил глава Минсельхозпрода региона Виталий Мосин.
В разделе размещён также инвестиционный паспорт АПК Подмосковья с перечнем перспективных направлений сельхозотрасли, данными о реализуемых и уже работающих проектах и пр.
Лев Каштанов

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