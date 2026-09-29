На подмосковном портале АПК открыли раздел для инвесторов
Специализированный раздел «Инвестору» появился на портале «МОй АПК», посвящённом агропромышленной сфере Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В новом разделе собрана вся информация и сервисы, которые могут потребоваться инвестору в аграрный сектор экономики региона.
«Наша ключевая задача — сделать путь инвестора в Московской области на каждом этапе максимально быстрым и комфортным. Новый раздел работает по принципу «одного окна». Там предприниматель может подобрать под свой проект свободный земельный участок и узнать порядок его получения, изучить меры господдержки и доступные программы льготного кредитования», — объяснил глава Минсельхозпрода региона Виталий Мосин.В разделе размещён также инвестиционный паспорт АПК Подмосковья с перечнем перспективных направлений сельхозотрасли, данными о реализуемых и уже работающих проектах и пр.