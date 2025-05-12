На подмосковном портале госуслуг оцифровали услугу для пользователей недр

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В Московской области появилась онлайн-услуга согласования нормативов потерь полезных ископаемых. Ею могут пользоваться индивидуальные предприниматели и юрлица, имеющие лицензию на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Перевод услуги в электронный вид упростит согласование документа, необходимого для пользователей недр. Раньше предприниматели должны были лично обращаться в ведомство. Теперь достаточно подать онлайн-заявление через региональный портал», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Она подчеркнула, что подмосковный портал госуслуг предлагает сервисы на все случаи жизни. Сегодня на портале доступно порядка 400 услуг в электронном виде, в том числе свыше 170.
Нормативные потери при добыче полезных ископаемых – это фактические потери в пределах установленных нормативов. Их рассчитывают при проектировании горных работ и утверждают в составе проектной документации.
Услуга «Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых» предоставляется бесплатно. Она доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Экология и природопользование» – «Окружающая среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и приложить определённые документы – например, план развития горных работ по месторождению или горноотводный акт к лицензии на право пользования недрами.
Ведомство получит заявление и рассмотрит его за 15 рабочих дней. Если решение будет положительным, распоряжение о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине утвержденные нормативы, поступит в личный кабинет.
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Лора Луганская